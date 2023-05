Mercato : Le Real Madrid a un plan, le PSG en panique

Benjamin Labrousse

Cet été, le PSG va devoir se montrer habile sur le mercato. Car afin d’épauler Kylian Mbappé dans le secteur offensif, les dirigeants parisiens aimeraient recruter un numéro 9. Mais Paris devrait rencontrer une forte concurrence sur plusieurs dossiers, car de nombreux clubs devraient se positionner sur un attaquant lors du prochain mercato. Le Real Madrid a notamment ciblé plusieurs pistes du PSG.

Le 10 juin prochain, le mercato ouvrira officiellement ses portes. Mais pour certains clubs comme le PSG, certains dossiers sont d’ores et déjà évoqués en interne. Alors que le club parisien a déjà bouclé l’arrivée libre de Milan Skriniar, et semble en bonne voie pour recruter Lucas Hernandez (Bayern Munich), ainsi que Manuel Ugarte (Sporting Portugal), d’autres pistes devraient se débloquer. Pour rappel, les champions de France 2023 cherchent activement un attaquant polyvalent.

Surprise au PSG, le clan Neymar rend un énorme service au Qatar https://t.co/MuCqL4WvVo pic.twitter.com/fVg2CUzNXV — le10sport (@le10sport) May 30, 2023

Le Real Madrid veut attirer Harry Kane

Mais si le PSG reste intéressé par l’avant-centre anglais Harry Kane, l’Anglais de 29 ans figure bel et bien sur les tablettes du Real Madrid comme le précise Marca ce mardi. Le buteur des Spurs souhaite quitter Londres afin de gagner des trophées, et devrait agiter le mercato estival. Le seul problème pour la direction madrilène et Florentino Perez à ce sujet, se trouve au niveau du président de Tottenham, Daniel Lévy, qui ne souhaite pas négocier avec le club espagnol.

Le Real cible plusieurs pistes du PSG sur le mercato