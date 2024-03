Mercato : Le Real Madrid a choisi sa prochaine pépite, le PSG va enrager

Jean de Teyssière

Le mercato estival risque d'être très animé. Déjà, l'avenir de Kylian Mbappé pourrait rapidement se décider et le Real Madrid semble être en pole position pour l'accueillir. Le club madrilène pourrait encore piocher en Ligue 1 puisque le nom de Leny Yoro, le défenseur central de Lille, est évoqué avec insistance au Real Madrid.

Le Real Madrid devrait réaliser un mercato assez impressionnant cet été. Les venues de Kylian Mbappé et Alphonso Davies pourraient renforcer encore plus une équipe déjà pleine de réussite mais le club le plus titré de l'histoire en Ligue des Champions (14) pourrait encore voir plus grand.

Leny Yoro, priorité du Real Madrid ?

Le PSG et le Real Madrid devraient se livrer une petite guerre cet été pour tenter de convaincre Leny Yoro de porter leur maillot. Comme nous vous le révélions en exclusivité en janvier dernier, le PSG aurait coché le nom du jeune défenseur central du LOSC pour la saison prochaine. Son contrat expire en 2025 ce qui devrait faire baisser son prix. Mais le Real Madrid semble avoir une longueur d'avance...

«Leny Yoro est le défenseur central choisi par le Real Madrid»