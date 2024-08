Mercato : Le RC Lens vend la mèche pour cet énorme transfert ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'un bon début de saison avec deux victoires au compteur en Ligue 1 en deux journées et un avantage pris en barrages de Ligue Europa Conférence face au Panathinaïkos, le RC Lens se prépare à une semaine chargée. Outre ce rendez-vous européen important, la fin de mercato se joue également. L'un des dossiers chauds du moment concerne le départ de Kevin Danso, qui devrait débarquer vite à l'AS Roma.

Pilier de la défense centrale du RC Lens depuis trois ans, Kevin Danso devrait faire ses valises très prochainement. Toujours titulaire, l'Autrichien a joué les trois premiers matches de la saison en entier. Forcément il laissera un grand vide dans l'effectif de Sang et Or, si brillant depuis sa promotion en Ligue 1. En conférence de presse, Will Still, l'entraîneur du club, en a dévoilé un peu plus...

Le transfert de Danso quasiment bouclé ?

A trois jours de la fin du mercato estival, le RC Lens va boucler le transfert de Kevin Danso, même si Will Still a tenté de laisser planer le doute. « Il y a toujours des options. Tout le monde est au courant de ce qui se passe en ce moment avec Kev (Kevin Danso, NDLR). On verra bien s'il nous accompagne ou pas là-bas. On est prêts à s'adapter à tous les scénarios. Les joueurs qui joueront sont prêts et bien prêts », affirme l'ancien coach de Reims.

«Ça peut changer d'ici vingt minutes»

Très convoité par plusieurs clubs en Europe, Kevin Danso fait beaucoup parler en ce moment. « Au moment où je vous parle (mardi 13 heures), il n'avait pas encore signé à ce que je sache. Il est toujours joueur du Racing Club de Lens à l'instant ''T''... Ça peut changer d'ici vingt minutes, trois heures, deux jours. Je ne sais pas. Ce sont les négociations dans le foot. Pour le moment, il est en salle de fitness », poursuit Will Still en conférence de presse. Finalement, les dernières informations laissent entendre que Kevin Danso est attendu en Italie pour porter le maillot de l'AS Roma.