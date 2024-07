Mercato : Le RC Lens est menacé pour le transfert de ce crack

Alexis Brunet

Le RC Lens est en pleine reconstruction avec notamment l’arrivée de Will Still à la place de Franck Haise. L’effectif lensois va également être grandement modifié et certains cadres pourraient quitter le club. C’est notamment le cas de Neil El Aynaoui, qui est suivi par une formation de Ligue 1, l’AS Monaco.

Ces dernières années, le RC Lens a réussi de très belles performances, jusqu’à se qualifier pour la Ligue des champions la saison dernière. Cela était notamment dû à un homme, Franck Haise. Mais après quatre années à la tête du club du nord de la France, le technicien français a décidé de relever un nouveau défi et de rejoindre l’OGC Nice.

Plusieurs départs sont à envisager au RC Lens

En plus de Franck Haise, le RC Lens pourrait perdre d’autres figures importantes cet été. Le défenseur autrichien, Kevin Danso est notamment sur le départ, tout comme Elye Wahi. Le premier veut relever un nouveau défi alors que le second pourrait être vendu seulement un an après son arrivée, car il n’a pas donné satisfaction à la direction lensoise.

Monaco s’intéresse à El Aynaoui

En plus de la défense et de l’attaque, le RC Lens pourrait perdre un autre joueur, mais cette fois ci au milieu de terrain. D’après les informations de L’Équipe, l’AS Monaco serait intéressé par Neil El Aynaoui. Ce dernier était arrivé l’été dernier à Lens en provenance de Nancy et il s’était rapidement imposé comme l’un des cadres de Franck Haise.