Mercato : Le RC Lens boucle un transfert !

2ème du championnat de France à seulement 1 petit point du PSG, le RC Lens aura réalisé une saison fantastique. Alors que les Sangs et Or vont disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, le mercato estival promet d’être agité. Du côté des arrivées, le club lensois vient de boucler le transfert de Morgan Guilavogui (Paris FC).

Le mercato estival bat son plein. Du côté du RC Lens, l’un des objectifs de ce mercato estival sera bien évidemment de perdre le moins de joueurs possibles. À ce niveau-là, les récentes déclarations du buteur Loïs Openda ne rassurent pas la direction lensoise. Mais toujours réputé pour flairer les bons coups ces dernières années, les Sangs et Or ont bougé sur le côté des arrivées.

Lens va signer Morgan Guilavogui

Révélation de Ligue 2 cette saison, Morgan Guilavogui va rejoindre le RC Lens comme l’annonce ce lundi le journal l’Équipe . Un accord a été trouvé avec le Paris FC pour l’arrivée de l’attaquant guinéen de 25 ans. Auteur de 16 buts en championnat, le frère de Joshua Guilavogui vient renforcer l’attaque lensoise.

Une signature à 4 M€