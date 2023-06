Incroyable, il annonce une date pour la vente de l’ASSE

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Au terme d'une saison en deux temps, l'ASSE est parvenu à assurer son maintien. Un moindre mal pour le club stéphanois, qui visera la montée en Ligue 1 la saison prochaine. En cas d'accession à l'élite, les dirigeants pourraient maximiser leurs chances de vendre l'équipe selon Luc Dayan, ancien président du FC Nantes ou encore du RC Lens.

Une nouvelle fois, c'est le silence total dans le dossier lié à la vente de l'ASSE. Roland Romeyer et Bernard Caïazzo avaient annoncé qu'ils envisageaient toujours de passer la main. Mais depuis plusieurs semaines, aucune avancée n'a été enregistrée. Rien de très surprenant pour Luc Dayan, ancien président du FC Nantes et du RC Lens, mais aussi spécialisé dans la restructuration des club. Selon lui, l'ASSE aura plus de chances de changer de propriétaire en cas de montée en Ligue 1.

« Un club qui remonte de L2 en L1 a beaucoup plus d'atouts »

« La vente impossible en Ligue 2 ? Pas nécessairement. Si le boulot est bien fait, comme à Lens, ça peut attirer un repreneur. Mais ce qui est certain, c'est qu'un club qui remonte de L2 en L1 a beaucoup plus d'atouts pour être vendu. C'est même le meilleur moment, en raison de tout ce qui touche économiquement la vie d'un club avec le sponsoring, les droits télé, la billetterie, etc.. . » a lâché Luc Dayan. Il faudra certainement faire preuve de patience dans ce dossier, débuté en avril 2021.

« Le dossier de la vente pourrait s'accélérer, si... »