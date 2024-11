Mercato : Le Qatar dégaine une offre irrefusable pour une figure du PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancien joueur du PSG, Zoumana Camara y a terminé sa carrière avant d'enchaîner tout de suite avec un rôle d'adjoint à Laurent Blanc, en poste à ce moment-là. Le défenseur central, qui compte 1 sélection en Equipe de France, a opté pour cette voie après une proposition du club. Neuf ans plus tard, il exerce toujours au PSG, cette fois comme entraîneur des U19 depuis 2021.

Passé par l'OM et l'ASSE, Zoumana Camara a trouvé refuge au PSG à partir de 2007, un club qu'il n'a quitté qu'à la fin de la saison dernière. En 2015, à 36 ans, il décide finalement d'occuper le poste d'adjoint même s'il voulait continuer à jouer. Il s'est confié récemment sur la proposition confiée par les dirigeants du PSG et l'accueil reçu de la part de Laurent Blanc.

Le Qatar a fait une proposition

Zoumana Camara aurait pu découvrir une nouvelle destination en rejoignant un autre club pour finir sa carrière. Mais il explique qu'on lui a fait une proposition difficile à refuser. « On n’a jamais les options que l’on veut sur la table et on choisit. C’est à toi, selon ce que tu veux réellement, de choisir le chemin. Je ne suis pas arrivé à un moment où je me suis dit : “je veux être dans le staff”. Moi je voulais continuer à jouer. Mais je me suis rendu compte que ça n’aurait pas été au PSG. Le club me proposait seulement un rôle d’adjoint. Donc j’ai pesé le pour et le contre. Le doute a été de me demander comment allaient me percevoir les joueurs » explique-t-il dans Le Club des 5 sur YouTube.

Camara satisfait de l'accueil réservé par Laurent Blanc

Entraîneur adjoint de Laurent Blanc et de ses successeurs, Zoumana Camara a apprécié le comportement de l'ancien sélectionneur français. « L’entraîneur en place à cette époque, Laurent Blanc, le voulait. Blanc m’a appelé dans le bureau, il m’a dit regarde un peu et tu vas savoir là où tu te sens le mieux. Il m’a laissé une totale liberté, ça a été bien de sa part » poursuit-il.