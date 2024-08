Mercato : Le PSG vise un grand retour, il a pris sa décision

Alexis Brunet

Après Matvey Safonov, João Neves et prochainement Willian Pacho, le PSG a déjà bien avancé sur son mercato. Le club de la capitale ne veut toutefois pas s’arrêter là et souhaite mettre la main sur un attaquant. Le champion de France serait notamment intéressé par un retour de Kingsley Coman et cela tombe bien, le Bavarois souhaite quitter le Bayern Munich pour un nouveau grand projet.

Le mercato estival ferme ses portes le 1er septembre en France. Les dirigeants parisiens ont donc encore un peu moins d’un mois pour renforcer l’effectif de Luis Enrique. Pour le moment, ils sont deux à s’être engagés officiellement avec le club de la capitale. Luis Campos a fait venir Matvey Safonov à Paris et dernièrement, c’est João Neves qui l’a imité. D’ailleurs, un troisième joueur devrait rejoindre le PSG très prochainement. Il s’agit de Willian Pacho, le défenseur de l’Eintracht Francfort, qui a un accord avec le champion de France.

Mercato : Le PSG exploite une grande faille pour ce transfert https://t.co/KeDh7ZkMkv pic.twitter.com/xgUGqOfATZ — le10sport (@le10sport) August 8, 2024

Le PSG pense à un retour de Kingsley Coman

Une fois l’arrivée de Willian Pacho bouclée, le PSG devrait accélérer pour le recrutement d’un attaquant. Cela est presque une obligation pour le club de la capitale, qui a perdu Kylian Mbappé cet été. Il faut donc lui trouver un successeur et Luis Campos pense à un grand retour. En effet, le conseiller football parisien se serait renseigné pour recruter Kingsley Coman, qui a été formé à Paris et qui y a évolué de 2004 à 2014.

Kingsley Coman veut un nouveau grand projet

Mais le PSG n’est pas le seul club à être intéressé par Kingsley Coman. Selon les informations de Sport, le FC Barcelone aurait également le Français dans son viseur. Bonne nouvelle pour les courtisans du Bavarois : ce dernier souhaiterait quitter le Bayern Munich cet été et il est à la recherche d’un nouveau grand projet. Reste à voir si sa destination sera l’Espagne ou bien la France.