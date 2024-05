Mercato : Le PSG vise un crack, un gros danger est révélé

Benjamin Labrousse

A la recherche d’éléments prometteurs afin de renforcer son effectif en vue de la saison prochaine, le PSG serait très intéressé par Antonio Silva. Déjà pisté par Paris en 2022, le défenseur central de 20 ans est très convoité, notamment par Manchester United. Les Red Devils pourraient d’ailleurs rapidement dégainer concernant l’international Portugais.

Ce n’est plus un secret, le PSG va tenter de recruter un défenseur central prometteur cet été. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, la priorité du club parisien se nomme Leny Yoro. Mais Paris pourrait également lorgner une pépite en provenance du Portugal, avec Antonio Silva.

🚨 Info @le10sport : Le #PSG s'intéresse à Antonio Silva 🇵🇹▶️Campos avait tenté cet été d'inclure le défenseur de 18 ans dans l'opération Draxler▶️Sous contrat jusqu'en 2027, Silva dispose d'une clause à 100M€(Via @AlexisBernard10) https://t.co/P9uyc1GewH — Arthur Montagne (@Arthur_Montagne) October 19, 2022

Le PSG lorgne un crack de Benfica

Dès 2022, nous vous révélions que le PSG suivait attentivement la pépite du SL Benfica. Désormais âgé de 20 ans et devenu international Portugais, le défenseur central est l’objet de nombreuses convoitises. D’après les dernières indiscrétions d’ O Jogo , le PSG est bel et bien intéressé par Antonio Silva, au même titre que le Real Madrid et que Manchester United.

Manchester United va dégainer pour Antonio Silva