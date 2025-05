Mercato : Le PSG visé par «une rumeur de mer**» ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Tandis que le Real Madrid a d’ores et déjà officialisé la signature de Dean Huijsen, ça ne devrait pas être la dernière recrue merengue. En effet, le mercato estival de la Casa Blanca s’annonce chargé et on voit de plus en plus de rumeurs apparaitre. Pierre Ménès n’a d’ailleurs pas manqué de réagir à celle annonçant Vitinha à Madrid.

En février dernier, le PSG officialisait de nombreuses prolongations de contrat. Parmi elles, on retrouvait notamment celle de Vitinha. Patron du milieu de terrain parisien, le Portugais est désormais lié jusqu’en 2029 avec le club de la capitale. Mais Vitinha restera-t-il pour autant au PSG jusqu’à cette date ?

Vitinha pour oublier Modric ? Malgré la récente prolongation de Vitinha, ça n’a pas empêché des rumeurs d’apparaitre concernant l’avenir du Portugais. Celles-ci venaient notamment d’Espagne. De l’autre côté des Pyrénées, il a ainsi été expliqué que le joueur du PSG était dans le viseur du Real Madrid. Avec le départ de Luka Modric, la Casa Blanca a besoin d’un nouveau milieu de terrain. Et si c’était Vitinha ?