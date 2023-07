Mercato : Le PSG veut son buteur, c’est la douche froide

Alexis Brunet

Ce n'est un secret pour personne, le PSG se cherche un buteur. Le club de la capitale a multiplié les pistes depuis de nombreuses semaines, et il n'arrive toujours pas à toucher au but. Un autre nom de grande envergure pourrait échapper à Paris. Victor Osimhen serait très proche d'une prolongation à Naples.

Le PSG est en train de se renouveler en attaque. Avec le départ de Lionel Messi à l'Inter Miami, le club de la capitale est obligé de trouver une star pour remplacer l'Argentin. Mais il y a des chances pour qu'un deuxième gros nom débarque à Paris, en cas de départ de Kylian Mbappé. Même si le Français ne quitte pas la formation parisienne, il pourrait aussi passer la saison sur le banc, et donc Luis Enrique en serait privé.

Paris veut du lourd en attaque

Avec un possible départ de Kylian Mbappé, il faut donc trouver un autre joueur du niveau du Français. Luis Campos a plusieurs noms capables d'assumer cette responsabilité. Le conseiller football du PSG est très intéressé par Harry Kane. Le buteur de Tottenham pourrait partir de son club cet été, mais le Bayern Munich semble pour le moment le favori pour l'accueillir. Paris part donc avec une longueur de retard, mais si les Bavarois et les Londoniens n'arrivent pas à se mettre d'accord, le PSG pourrait en profiter.

Osimhen se rapproche d'une prolongation à Naples