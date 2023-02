Mercato : Le PSG veut le recruter, il dit tout

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps en quête d’un nouveau renfort offensif durant le mercato estival, le PSG a activé plusieurs pistes à cet effet, sans parvenir finalement à boucler la moindre recrue. Malcom était notamment courtisé, et le milieu offensif brésilien du Zénit Saint-Pétersbourg a confirmé les contacts avec Luis Campos en janvier.

Afin de pallier la vente de Pablo Sarabia (Wolverhampton, 5M€ + 2M€ de bonus), le PSG a multiplié les pistes au cours du mercato hivernal. Hakim Ziyech (Chelsea) était le dossier le plus avancé, mais comme chacun le sait, le deal a capoté dans le dernières heures d’ouverture du marché puisque Chelsea avait fait parvenir les documents trop tardivement au PSG pour faire valider le prêt. Par ailleurs, en janvier, le PSG s’est penché sur les profils de Rayan Cherki (OL) et Malcom (Zénit Saint-Petersbourg) pour son attaque.

Surprise, le Qatar prépare un retour hallucinant au PSG https://t.co/pdzy66fiTV pic.twitter.com/NtAXw4wVzQ — le10sport (@le10sport) February 16, 2023

« Un intérêt du PSG »

Dans les derniers jours du mercato, l’entraîneur russe du Zénit Sergueï Semak avait évoqué cet intérêt du PSG pour Malcom : « Aucune offre officielle n'a été reçue pour Malcom, mais il y a un intérêt du Paris Saint-Germain. J’ai parlé avec lui, et nous attendons une proposition formelle du PSG, et si cela vient, nous l'examinerons. Le PSG est un bon club, l'un des meilleurs du football européen. Nous ne forcerons jamais un joueur à rester, mais Malcom est prêt à remplir ses obligations de son contrat avec nous ». Et c’est désormais au tour du joueur brésilien d’évoquer l’approche du PSG…

« Ils m’ont approché »