Mercato : Le PSG veut le «nouveau Didier Drogba»

Axel Cornic

La succession de Kylian Mbappé est l’un des sujets du moment, même si selon nos informations aucune décision définitive n’a encore été prise. Le Paris Saint-Germain pourrait notamment miser sur Victor Osimhen pour oublier la star française, avec le Napoli qui a récemment prépare son transfert en insérant dans son contrat une clause de départ à 120M€.

Le départ de Kylian Mbappé est encore loin d’être acté comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, mais au sein du PSG on se prépare déjà au pire. Ainsi, la presse italienne parle notamment de Victor Osimhen, qui réalise de très belles choses avec le Napoli.

Mercato - PSG : Mbappé relance le transfert d’une star ? https://t.co/qZCa0RmKIh pic.twitter.com/KcOid8ir9y — le10sport (@le10sport) February 10, 2024

« Victor Osimhen était très complet, il nous a vraiment impressionnés »

Ancien coéquipier de l'attaquant nigérian à Charleroi, Nicolas Penneteau n’a pas tari d’éloges à son sujet. « Son premier entraînement, je m’en souviens parfaitement. À la fin de la matinée, on s’est regardé avec le coach et on s’est dit : Lui, il faut le garder » a-t-il expliqué, pour Le Parisien . « Techniquement, Victor était au-dessus. Physiquement, il possédait cette agressivité naturelle devant le but. Il était très complet, il nous a vraiment impressionnés ».

« On se demandait ce qu’il faisait là »