Mercato : Le PSG vend la mèche pour ce dossier sensible

En grande difficulté depuis son arrivée au PSG l’été dernier, Hugo Ekitike est d’ailleurs annoncé sur le départ et pourrait être revendu dès le prochain mercato par Luis Campos. Pourtant, après la victoire contre l’AJ Auxerre dimanche soir, Christophe Galtier a affiché un autre discours à son sujet.

L’été dernier, le PSG avait opté pour un pari ambitieux en recrutant Hugo Ekitike en provenance du Stade de Reims, sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire d’environ 40M€. Et près d’un an plus tard, ce recrutement apparaît comme l’un des grands fiascos de la saison du PSG.

C’est la guerre au PSG, le vestiaire met les choses au clair https://t.co/rVrquEKwwT pic.twitter.com/mYb8FKJGnT — le10sport (@le10sport) May 22, 2023

Le PSG veut lâcher Ekitike

À en croire les dernières tendances, le PSG envisage d’ailleurs de revendre Hugo Ekitike dès cet été, une fois qu’il aura payé les 40M€ correspondant à son option d’achat. Un véritable flop pour le jeune attaquant de 20 ans, qui était d’ailleurs titularisé par Christophe Galtier dimanche soir à Auxerre (victoire 2-1).

« Il sera récompensé »