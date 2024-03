Mercato : Le PSG va signer «un joyau»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Désireux de fixer au plus vite l’avenir de Warren Zaïre-Emery, le PSG a même déjà trouvé un accord avec son jeune milieu de terrain, et l’annonce devrait tomber prochainement. Il faut dire que Luis Enrique est un grand fan de son protégé, et l’a de nouveau fait savoir jeudi soir.

Devenu titulaire indiscutable cette saison au sein du PSG, Warren Zaïre-Emery (18 ans) poursuite sa montée en puissance depuis plusieurs mois, lui qui s’est même installé en équipe de France. C’est donc dans cette logique que la direction du PSG s’apprête à lui faire signer une prolongation de contrat.

Le PSG va prolonger Zaïre-Emery

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité en décembre, le PSG et le clan Zaïre-Emery ont déjà trouvé un accord à cet effet, et la nouvelle devrait être bientôt officialisée. Jeudi soir, dans un live Twitch , Luis Enrique a d’ailleurs déclaré sa flamme au jeune phénomène du PSG.

« Un des joyaux du PSG »