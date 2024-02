Mercato : Le PSG souffle une star à la Premier League !

Axel Cornic

A la recherche d’un possible remplaçant de Kylian Mbappé, qui pourrait faire ses valises à la fin de son contrat en juin prochain, le Paris Saint-Germain pourrait miser fort sur Victor Osimhen. Ce dernier devrait vraisemblablement quitter le Napoli après avoir pourtant récemment prolongé jusqu’en 2026 et l’intérêt parisien ne le laisserait pas insensible.

Si le départ de Kylian Mbappé se confirme, le PSG devra obligatoirement frapper au moins un très gros coup sur le mercato estival, afin de pouvoir tourner la page. Ainsi, plusieurs pistes ont été évoquées ces dernières semaines, avec notamment Victor Osimhen du Napoli.

Anne Hidalgo déclare la guerre au PSG, le Qatar va quitter Paris ? https://t.co/IV6q1F3P9o pic.twitter.com/ug7yxgKtgc — le10sport (@le10sport) February 6, 2024

Osimhen, la priorité du PSG ?

A en croire The Telegraph , le Nigérian serait devenu la grande priorité du PSG pour oublier Mbappé lors de l’été 2024. Une tendance confirmée ce mardi par Il Corriere dello Sport , qui parle d’un possible départ d’Osimhen vers Paris pour 120M€, soit plus ou moins le montant de sa clause de départ.

Il pensait rejoindre Chelsea, mais...

D’après les informations du quotidien italien, Victor Osimhen aurait décidé depuis plusieurs mois déjà de quitter le Napoli à la fin de cette saison, mais il pensait initialement rejoindre la Premier League et Chelsea. Finalement, l’irruption du PSG dans les négociations lui aurait fait sortir l’Angleterre de la tête et l’ancien du LOSC serait désormais de plus en plus ouvert à un retour en France.