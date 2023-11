Mercato : Le PSG s’est raté pour un joueur de Deschamps, il dit tout

Thomas Bourseau

Mauricio Pochettino a officié en tant qu’entraîneur du PSG l’espace d’un an et demi. Au cours de son expérience, il a pu voir de près l’évolution d’Axel Disasi à l’AS Monaco. Ce qui lui a permis de doubler le Paris Saint-Germain pour son transfert à Chelsea à la dernière intersaison comme révélé par le principal intéressé.

Le 21 février 2021, au Parc des princes, le PSG s’était fait surprendre par l’AS Monaco (2-0). Auteur d’une prestation aboutie au sein de la défense monégasque et face à son adversaire direct, à savoir Kylian Mbappé, Axel Disasi avait impressionné Mauricio Pochettino, entraîneur en poste au PSG à l’époque.

«Pochettino ? J'ai senti qu'il était vraiment intéressé»

Seulement un mois après sa nomination, Mauricio Pochettino a pu voir à l’œuvre celui qui allait devenir international français et son joueur à Chelsea depuis cet été, où il officie en tant qu’entraîneur comme Axel Disasi l’a confié à L’Équipe . « J'ai senti qu'il était vraiment intéressé, qu'il me connaissait vraiment bien. Les choses se sont accélérées après l'appel avec lui et le directeur sportif. Ils tenaient vraiment à me faire venir ».

«Quand on a commencé à discuter, il m'a parlé du match contre le PSG»