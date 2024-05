Mercato : Le PSG sérieusement menacé pour cette star à 115M€ !

Benjamin Labrousse

Depuis l’hiver dernier, le nom de Bruno Guimarães revient avec insistance du côté du PSG. Le milieu de terrain de 26 ans rayonne sous les couleurs de Newcastle, et se trouve logiquement convoité par plusieurs cadors européens. En Angleterre notamment, Paris pourrait faire face à deux gros candidats pour le recrutement du Brésilien. Explications.

Le mercato estival du PSG s’annonce palpitant. Et pour cause, le départ prochain de Kylian Mbappé va permettre au club de la capitale d’économiser une grande partie de sa masse salariale, et ainsi de potentiellement réinvestir ces économies sur plusieurs recrues.

Mbappé : L'annonce surprise sur un retour au PSG ! https://t.co/Q9CznNxbZf pic.twitter.com/BzB75U9AHa — le10sport (@le10sport) May 24, 2024

Le PSG veut un milieu de terrain pour cet été

Si des renforts offensifs et défensifs sont attendus, le PSG va également chercher à se renforcer au milieu de terrain. Depuis plusieurs mois, quelques noms ont été associés au club français comme Frenkie De Jong (FC Barcelone), Joshua Kimmich (Bayern Munich), ou encore Bruno Guimarães. Le maestro de Newcastle ne manque pas de prétendants, lui qui s’est affirmé comme une référence à son poste en Premier League.

Manchester City et Arsenal en pole pour Guimarães ?