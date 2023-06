Mercato : Le PSG se manque pour une star, les raisons dévoilées

Benjamin Labrousse

Alors que le mercato estival a récemment ouvert ses portes, le PSG évalue ses options sur le marché des transferts. Très proche de rallier Paris l’été dernier, Marcus Rashford s’éloigne du club de la capitale. Revigoré cette saison, l’attaquant anglais de Manchester United devrait prolonger avec les Red Devils. La presse anglophone a d’ailleurs révélé les dessous de cette prolongation.

L’été dernier, le PSG a subi plusieurs échecs de taille sur le mercato, obligeant ainsi la direction du club parisien à changer de projet sportif. Et si Zinédine Zidane a longtemps été convoité pour le poste d’entraîneur en vain, l’attaquant Marcus Rashford faisait également l’objet de convoitises de la part du club parisien. Alors en fin de contrat en décembre 2022, l’attaquant de 25 ans a finalement décidé de prolonger jusqu’en 2024 à Manchester United.

Marcus Rashford proche du PSG l’été dernier, devrait prolonger à Manchester United

Auteur d’une saison plus que réussie du côté d’Old Trafford, Marcus Rashford devrait connaître une belle revalorisation salariale en prolongeant son contrat avec les Red Devils . Comme l’affirme The Athletic , les deux parties devraient très prochainement tomber d’accord pour une prolongation de l’attaquant anglais en terres mancuniennes. Pourtant, le média anglophone révèle que Marcus Rashford n’a jamais exclu un possible départ, lui qui était sérieusement pisté par le PSG il y a quelque temps…

Erik Ten Hag, élement clé de la prolongation de Rashford à Manchester