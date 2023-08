Mercato : Le PSG s’active pour boucler son feuilleton du moment

Baptiste Berkowicz

Depuis de nombreuses semaines, le PSG s'active en coulisses pour recruter Randal Kolo Muani. Malgré une dernière offre à hauteur de 80M€ bonus compris, le club de la capitale ne parvient pas à convaincre Francfort de lâcher son attaquant. Les dirigeants parisiens entendent revenir à la charge d'ici la fin du mercato.

Le PSG va enflammer la fin de ce mercato estival. Le club de la capitale souhaite notamment boucler l'arrivée de Randal Kolo Muani. Les négociations se poursuivent avec Francfort qui ne facilite pas la tâche aux dirigeants parisiens.

Francfort reste inflexible pour Kolo Muani

Alors que le PSG souhaite ardemment s'attacher les services de Randal Kolo Muani, Francfort n'entend pas faire de cadeau. D'après les informations de RMC Sport, le club allemand n’a pas l’intention de revoir ses exigences à la baisse, soit 100M€. Pour preuve, la dernière offre parisienne à hauteur de 80€ bonus compris n'a pas abouti.

Paris va revenir à la charge