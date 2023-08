Coup de poker au PSG, c’est la guerre en interne

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

D'ici vendredi soir, le PSG pourrait annoncer plusieurs transferts. Au moins sont dans les tuyaux, à savoir ceux de Bradley Barcola et Randal Kolo Muani. Le second dossier semble beaucoup plus avancé, mais les deux clubs se seraient lancés dans une partie de poker à base de coups de bluff. Alors que l'international français ne ferait pas l'unanimité en interne, notamment auprès de Luis Campos.

Malgré les arrivées de Marco Asensio, Ousmane Dembélé ou encore Gonçalo Ramos afin de compenser les départs de Neymar et Lionel Messi, le PSG continue son forcing pour se renforcer dans le secteur offensif. Dans cette optique, deux noms reviennent avec insistance et devraient animer la fin du mercato parisien à savoir ceux de Bradley Barcola et Randal Kolo Muani. Mais c'est bien le second dossier qui est le plus avancé.

Francfort et le PSG sont en plein bluff

Néanmoins, selon les informations de L'EQUIPE , l'Eintracht Francfort et le PSG se sont lancés dans une véritable partie de poker, chacun des deux clubs y allant de son coup de bluff. Les Allemands insistent ainsi sur le fait qu'ils réclament 100M€ pour lâcher Randal Kolo Muani alors que les Parisiens n'ont pas dépassé la barre des 70M€. Il s'agit bien évidemment d'une posture de négociation. Conscient de la situation, le PSG laisse fuiter qu'il est impossible de dégainer une telle offre, notamment à cause de la menace du fair-play financier.

Kolo Muani ne ferait pas l'unanimité en interne