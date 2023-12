Mercato : Le PSG reprend une vieille habitude avec son prochain transfert

Alexis Brunet

Depuis quelques jours, les rumeurs font état d'un intérêt très prononcé du PSG pour le Brésilien Gabriel Moscardo. C'est un pari que pourrait tenter le club de la capitale, car le milieu de terrain du Corinthians n'a que 18 ans. Dans son histoire le champion de France a souvent pioché dans le réservoir auriverde, et cela n'a pas forcément tout le temps été une réussite.

Malgré un dernier mercato estival très ambitieux, le PSG continue de scruter le marché, à la recherche des meilleurs jeunes joueurs. Le club de la capitale est par exemple intéressé par Florian Wirtz, qui brille avec le Bayer Leverkusen. Le milieu offensif allemand a de grandes chances malheureusement pour Paris de rester dans son équipe actuelle. En revanche, les dirigeants parisiens seraient très proches d'un accord pour le transfert d'un crack brésilien.

Moscardo en approche au PSG ?

Plusieurs sources, dont L’Équipe et RMC Sport annoncent que le PSG serait très intéressé par le profil de Gabriel Moscardo. Ce dernier évolue dans le club du Corinthians, et il est seulement âgé de 18 ans. Il évolue au milieu de terrain, et il est titulaire depuis août au sein de la formation brésilienne. Le champion de France pourrait boucler le transfert prochainement, avec une offre de 25M€. Moscardo ne devrait en revanche pas débarquer directement à Paris, mais rester en prêt dans son club actuel.

Lucas, Marquinhos, Ronaldinho...

Si le transfert de Gabriel Moscardo se confirme, le milieu de terrain ne sera pas le premier jeune Brésilien à poser ses valises à Paris. Justement, Marquinhos, actuel capitaine parisien est arrivé au PSG à seulement 19 ans, en provenance de l'AS Rome. Il avait été formé au Corinthians, mais il avait fait une pige dans la capitale italienne. Le champion de France avait aussi mis la main sur Lucas un peu à la même époque. L'ailier avait coûté 40M€ aux dirigeants parisiens. Il n'avait pas réussi à confirmer tous les espoirs placés en lui, mais il était très apprécié des supporters. Le plus connu des cracks brésiliens recrutés par le PSG est sans doute Ronaldinho. Il n'a que 21 ans quand il débarque à Paris, en provenance du Grêmio Porto Alegre. Il ne sera resté que deux saisons dans la capitale, notamment en raison de sa relation compliquée avec le coach parisien de l'époque, Luis Fernandez. Il sera vendu au FC Barcelone, où il deviendra l'un des meilleurs joueurs du monde. Le PSG a aussi connu quelques échecs avec les jeunes brésiliens. Comment ne pas citer Everton par exemple. L'attaquant débarque en 2008 à Paris, mais il ne disputera que trois matches, ne parvenant jamais à convaincre le public. En 2001 c'est le jeune Reinaldo qui signe à Paris. L'attaquant brésilien ne laissa pas un souvenir impérissable, mais il inscrivit quelques buts, et il remporta une Coupe de France en 2004. Paulo César, Adailton et Joel Camargo sont eux aussi arrivés jeunes au PSG, mais ils n'ont pas réussi à vraiment marquer les mémoires.