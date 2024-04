Mercato : Le PSG recrute un porte-bonheur pour 50M€ !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sorti vainqueur de son quart de finale retour de Ligue des champions face au FC Barcelone (3-2), le PSG a notamment pu compter sur un Bradley Barcola en forme pour renverser l’adversaire catalan, le joueur formé à l’OL ayant notamment délivré une passe décisive. Un véritable porte-bonheur pour le club de la capitale.

Battu à l’aller (3-2), le PSG a renversé le FC Barcelone en Catalogne mardi soir (4-1), se qualifiant pour les demi-finales de la Ligue des champions. S’il n’a pas trouvé le chemin des filets, Bradley Barcola a su se montrer décisif en étant notamment à l’origine du carton rouge de Ronald Araujo avant de lâcher une offrande à Ousmane Dembélé sur l’égalisation. Au fil des mois, le joueur formé à l’OL et recruté pour 50M€ (bonus compris) l’été dernier a su trouver sa place au sein au PSG, au point d’apparaître comme un vrai porte-bonheur.

Mercato : Le PSG perd 16M€ sur un transfert ! https://t.co/vA8NiSI9ab pic.twitter.com/Zo9OP7WeWn — le10sport (@le10sport) April 17, 2024

Le PSG invaincu avec Bradley Barcola

Avec Bradley Barcola sur la pelouse, le PSG affiche une réussite impressionnante. Comme le souligne Le Parisien , l’équipe de Luis Enrique est tout simplement invaincue lorsque l’attaquant de 21 ans est titularisé, avec 15 victoires et 5 nuls au compteur. Barcola avait débuté sur le banc lors des défaites contre Newcastle, Milan et Barcelone en Ligue des champions, et face à Nice en Ligue 1.

« Je sais que j’ai fait un très bon choix en venant ici »