Mercato : Le PSG recrute un énorme crack... de 12 ans !

Publié le 29 janvier 2021 à 4h15 par A.M.

Toujours en quête de jeunes talents, le PSG semble avoir frappé très fort en mettant la main sur Nahil Kanté, jeune milieu de terrain âgé de 12 ans.

Souvent critiqué pour sa faculté à laisser filer de très jolis coups avec les jeunes joueurs, le PSG compte bien inverser la tendance. Selon Le Parisien , le club de la capitale a offert un contrat de 6 ans à Nahil Kanté un milieu de terrain de 12 ans qui impressionnerait dans les catégorie de jeunes par son aisance technique. « C'est vraiment un numéro 6 comme recherche le club. Plus âgé, son profil sera très intéressant pour l'équipe première. Il n'y a que des éloges sur lui : technique, vision de jeu, soif d'apprendre, à l'écoute, bon coéquipier. Il va grandir au PSG avec un staff bien plus conséquent », analyse Pierre Yves Bodineau, directeur des PSG Academy, dans les colonnes du Parisien . Et visiblement, le PSG a réalisé un très jolis coups.

Avec Nahil Kanté, le PSG frappe fort