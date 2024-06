Mercato : Le PSG reçoit une réponse cash en équipe de France !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme une option plausible aux yeux du PSG pour le mercato estival qui va prochainement s'ouvrir, Ibrahima Konaté s'est exprimé sans détour à ce sujet. Et le défenseur central de Liverpool, pleinement focalisé sur l'Euro avec l'équipe de France, lâche une réponse assez cash au PSG quant à son avenir.

Natif de Paris, Ibrahima Konaté (25 ans) peut-il être le renfort défensif tant attendu par le PSG cet été ? L'EQUIPE indiquait vendredi que la direction du club de la capitale était attirée par son profil et sa polyvalence, Konaté étant capable d'évoluer dans l'axe droit et gauche de la défense. Toutefois, un départ ne semble pas forcément à l'ordre du jour pour le robuste défenseur français, sous contrat jusqu'en 2026 avec Liverpool. Et Konaté a d'ailleurs donné une réponse assez claire au PSG au micro de RMC Sport .

« Le PSG, ça me fait ni chaud ni froid »

« Je suis focalisé sur le terrain et l'Euro. Je n'y pense même pas. Il me reste deux ans de contrat, je suis content à Liverpool donc j'ai la tête là-bas. Le PSG ? Ah, j'ai vu ça! Laissez-moi tranquille (rires)! Je suis Français. Entendre que le PSG est intéressé, d'accord mais ça me fait "ni chaud ni froid" car je n'ai pas eu de conversation avec eux ou qui que ce soit. Je suis vraiment focalisé sur le terrain. Ah bon, les supporteurs veulent me voir venir? Il faudra me montrer, je ne fais pas trop attention! », assure Ibrahima Konaté.

« Il y a une petite histoire avec le PSG »