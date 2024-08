Mercato : Le PSG pose sa condition pour le transfert d’un attaquant !

Thomas Bourseau

Le PSG a perdu une sérieuse arme offensive vendredi soir au Havre (4-1). Touché à une cheville, Gonçalo Ramos sera indisponible pour les trois prochains mois comme le Paris Saint-Germain l’a fait savoir. Et il semblerait qu’à moins du transfert du Portugais ou de Randal Kolo Muani, aucun attaquant ne déposera ses valises au PSG.

Coup de tonnerre au PSG. Vendredi soir, dès le quart d’heure de jeu au Stade Océane face au Havre, le Paris Saint-Germain a perdu Gonçalo Ramos sur blessure. En effet, sérieusement touché à la cheville à la suite d’un contact, le buteur portugais restera sur le carreau pendant les trois prochains mois comme cela a été stipulé par le PSG par le biais de son communiqué publié ce samedi.

PSG : Dembélé annonce du lourd avec Luis Enrique https://t.co/GNvqViQoS7 pic.twitter.com/OvvEBLoKqb — le10sport (@le10sport) August 17, 2024

Pas de recrutement pour pallier la blessure de Gonçalo Ramos

Sans Gonçalo Ramos, Luis Enrique a dû s’en remettre à ses autres armes offensives dont Randal Kolo Muani qui a remplacé le Portugais à la pointe de l’attaque pour prendre le meilleur sur Le Havre (4-1). Et maintenant ? Le PSG ne devrait toutefois pas recruter un nouvel attaquant malgré la blessure de Ramos selon Foot Mercato. Le média a affirmé ce samedi soir que quand bien même les noms de Victor Osimhen et Viktor Gyokeres aient été liés au PSG pour ce mercato, le club ne recrutera aucun buteur et fera avec les moyens du bord.

Un avant-centre si et seulement si Ramos ou Kolo Muani est transféré !

Même son de cloche pour Loïc Tanzi. Sur le plateau de L’Équipe du soir vendredi, le journaliste de L’Équipe confiait que le PSG ne recrutera pas d’attaquant de pointe et recherchait plutôt un ailier. Certes, une tentative avec Victor Osimhen serait à signaler, mais rien ne se mettra en place tant que Gonçalo Ramos ou Randal Kolo Muani ne sera pas parti.