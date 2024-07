Mercato : Le PSG plombé par une opération à 1,2 milliard d’euros ?

Pierrick Levallet

Le PSG entend bien remplacer Kylian Mbappé, qui a signé libre au Real Madrid. Le club de la capitale veut notamment mettre la main sur Nico Williams, qui a flambé avec l’Espagne pendant l’Euro 2024. Mais le FC Barcelone serait aussi intéressé par le crack de 22 ans. Le Barça pourrait d’ailleurs plomber les espoirs du PSG dans ce dossier grâce à une opération à plus d’un milliard d’euros.

Le PSG devrait vivre un été agité sur le mercato. Les dirigeants parisiens veulent mettre la main sur un nouvel ailier gauche pour succéder à Kylian Mbappé comme Le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Dans cette optique, les Rouge-et-Bleu ont multiplié les pistes sur le marché des transferts. Luis Campos garderait notamment un œil en Espagne.

Transfert à 130M€, il veut signer au PSG https://t.co/CJRDRctm62 pic.twitter.com/IWT7bjQe8n — le10sport (@le10sport) July 24, 2024

Le PSG garde un oeil sur Nico Williams

Le conseiller football du PSG aurait en effet des vues sur Nico Williams. Après une saison très intéressante à l’Athletic Bilbao, le crack de 22 ans a brillé avec l’Espagne pendant l’Euro 2024. Les dirigeants parisiens seraient ainsi tentés par son transfert. Mais un autre club serait sur le coup pour l’international espagnol.

Le Barça va boucler le dossier grâce à Nike ?

D’après les informations de MARCA, le PSG et le FC Barcelone se feraient la guerre pour Nico Williams. Le club de la capitale voudrait mettre la main sur le crack de 22 ans pour remplacer Kylian Mbappé. Le Barça, de son côté, aurait fait du joueur de l’Athletic Bilbao une priorité pour se renforcer offensivement. La formation blaugrana pourrait d’ailleurs s’appuyer sur son partenariat avec Nike pour recruter Nico Williams. Le FC Barcelone voudrait signer un nouvel engagement avec la marque à la virgule, rémunéré 120M€ par saison pendant 10 ans. Au total, le pensionnaire de la Liga pourrait récupérer 1,2 milliard d’euros et renflouerait ainsi ses caisses. De cette manière, le Barça pourrait lever la clause libératoire de 58M€ facilement et plomber le PSG. À suivre...