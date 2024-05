Mercato : Le PSG plombé en Ligue 1 pour ce transfert surprise ?

Benjamin Labrousse

Avec le départ prochain de Keylor Navas, le PSG cherche à recruter un gardien numéro 2 pour la saison prochaine. Ce mercredi soir, un média russe a lâché une bombe en affirmant que Paris allait recruter Matvey Safonov (Krasnodar) contre 20M€. Cependant, l’AS Monaco serait également intéressé par une arrivée du joueur de 25 ans.

Le mercato estival du PSG promet d’être animé. Les dirigeants parisiens souhaitent véritablement renforcer l’effectif de la formation de Luis Enrique, et ce à tous les postes. Ainsi, bien que Gianluigi Donnarumma semble partir pour une troisième saison en tant que numéro un incontesté dans les buts des Rouge et Bleu , Paris pourrait très bien recruter un gardien de but supplémentaire.

Le PSG prêt à recruter ce gardien russe à 20M€ ?

Si Lucas Chevalier (LOSC) ou encore Diant Ramaj (Ajax) ont pu être annoncés dans le viseur du PSG, le média russe Championnat a lâché une bombe ce mercredi soir en affirmant que Matvey Safonov, gardien de Krasnodar, se dirigeait vers un transfert au PSG contre 20M€. Toutefois, selon la version russe du site Transfermarkt , aucun accord n’existe encore entre les différentes parties.

L’AS Monaco dans le coup pour Safonov