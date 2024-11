Mercato : Le PSG obligé de faire un gros sacrifice financier ?

Thomas Bourseau

Un an et demi après son arrivée au PSG, Milan Skriniar ne semble déjà plus être le bienvenu. Son entraîneur Luis Enrique ne compte clairement plus sur lui au vu de son utilisation depuis le coup d’envoi de la saison. Le FC Séville serait prêt à lui ouvrir ses portes pendant le mercato hivernal, à condition que le Paris Saint-Germain accepte de se plier à une exigence financière importante.

Pendant des années, les différents patrons de la section sportive du PSG se sont penchés sur le dossier Milan Skriniar lorsque l’international slovaque de 29 ans évoluait à l’Inter, sans succès. Finalement, le défenseur central a signé au Paris Saint-Germain par le biais de son ancien statut d’agent libre et s’est donc installé dans la capitale au même moment que Luis Enrique. L’entraîneur du PSG ne semble pas tenir Skriniar en très haute estime.

Milan Skriniar fait tourner des têtes à Séville et Fribourg

Déjà, pendant le dernier mercato estival, il a été question d’un départ de Milan Skriniar. Et quand bien même les opportunités se sont empilées à la toute fin du marché, le principal intéressé est resté au PSG. Au vu de sa situation sportive délicate cette saison, lui qui ne compte que 4 apparitions, un changement de décor cet hiver ne serait pas à écarter. Selon Estadio Deportivo, le FC Séville cultiverait le désir de s’attacher ses services, mais partagerait le même désir que Fribourg.

En cas de départ en prêt, le PSG devra payer !

De quoi faire les affaires de Luis Enrique ? L’entraîneur du Paris Saint-Germain ne s’opposerait pas du tout à son départ le plus vite possible selon la tendance évoquée dans la presse. Cependant, il faudrait que la direction sportive du PSG accepte de faire un gros compromis économique. Au vu de la rémunération de Milan Skriniar au club, son salaire devrait être pris en charge en quasi totalité par le PSG pour que le FC Séville puisque l’accueillir au sein de son vestiaire par le biais d’un prêt à en croire Estadio Deportivo.