Mercato : Le PSG n’a pas le droit à l’erreur pour ce transfert surprise

Axel Cornic

A la recherche de renforts, le Paris Saint-Germain a récemment bouclé l’arrivée de Désiré Doué en provenance du Stade Rennais. Mais ce n’est pas fini, puisque la prochaine recrue offensive pourrait très vite arriver, avec le très polyvalent attaquant Ademola Lookman de l’Atalanta.

Par le passé, le PSG s’est souvent tourné vers la Serie A pour se renforcer. Ça ne devrait pas changer, puisque la presse italienne ouvre un nouveau dossier ce dimanche, annonçant des contacts avec l’entourage d’Ademola Lookman, actuellement sous contrat avec l’Atalanta.

PSG : Coup dur pour Luis Enrique, Paris a craint le pire https://t.co/N5H1o3Bifu pic.twitter.com/ts0T7d0vLk — le10sport (@le10sport) August 18, 2024

Le PSG pense à Lookman

A Bergame, on n’aurait pas vraiment aimé cet agissement, mais on ne serait vraisemblablement pas contre un transfert de Lookman. Il faudra toutefois y mettre le prix et surtout, ne pas trainer en longueur ! La presse transalpine assure en effet que l’Atalanta n’aurait aucune intention de s’engager dans des longues négociations, lassé notamment par le récent feuilleton Koopmeiners.

L’Atalanta tape du poing sur la table

Teun Koopmeiners a engagé un bras de fer avec son club depuis le début du mercato, afin de forcer son transfert vers la Juventus. TMW nous apprend que la situation aurait profondément agacé en interne et que cela ne risque pas de se revoir avec Ademola Lookman. Ce dernier ne serait apparemment pas en position de force et le PSG n’a donc qu’une seule option pour le recruter : présenter rapidement l’offre adéquate.