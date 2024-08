Mercato - OM : C'est confirmé, un nouveau joueur peut débarquer à Marseille

Axel Cornic

Le mercato marseillais a fait très fort, avec pas moins de neuf recrues offertes à Roberto De Zerbi, notamment la récente arrivée d’Elye Wahi en provenance du RC Lens. Mais ce n’est pas fini, puisque à l’Olympique de Marseille on viserait encore deux arrivées supplémentaires, avec notamment un milieu de terrain.

Tout se passe pour le mieux à Marseille. Si on pouvait s’attendre à une situation explosive après la saison catastrophique et la manquée qualification pour une compétition européenne, l’arrivée de Roberto De Zerbi a relancé l’engouement autour de l’OM. Et cela s’est confirmé sur le mercato avec des nombreuses recrues ambitieuses !

L’OM continue son mercato

Plusieurs médias ont annoncé que le président Pablo Longoria ne serait pas tout à fait rassasié, puisqu’il souhaiterait offrir encore deux renforts à De Zerbi. Il s’agirait d’un ailier, avec notamment la piste Jonathan Rowe de Norwich actuellement liée à l’OM, mais également d’un milieu de terrain.

Place à Ivan Ilić ?

Et pour ça, c’est en Serie A que Longoria se serait tourné ! La Stampa confirme en effet le retour au premier plan de la piste Ivan Ilić, avec son club du Torino qui aimerait le vendre assez rapidement, afin de pouvoir financer la fin de son mercato et recruter encore quelques joueurs.