Mercato : Le PSG n’en veut plus, la solution parfaite donnée à l’étranger

Prêté la saison dernière à l’AS Rome, Renato Sanches est revenu au PSG cet été. Mais au sein du club de la capitale, on ne compte toujours pas sur le Portugais et Luis Campos lui aurait bien fait savoir. En effet, Renato Sanches aurait été invité à se trouver un nouveau club et d’ici là, il s’entraînera au sein du loft des indésirables. Reste maintenant à trouver un point de chute et cela pourrait être le cas au Benfica, son club formateur.

Cet été, le PSG n’a pas trainé pour tenter de se débarrasser de ses indésirables. Alors que le club de la capitale vient à peine de reprendre le chemin de l’entraînement, le loft a été réinstauré à Paris. Et on y retrouverait déjà plusieurs joueurs. En effet, le PSG a identifié les joueurs sur lesquels il ne compte pas et sur cette liste, on retrouverait notamment le nom de Renato Sanches. De retour d’un prêt à l’AS Rome, le Portugais pourrait faire qu’un bref passage au PSG cet été. Pour son avenir, c’est du côté du Benfica, son club formateur, qu’il faudrait visiblement regarder…

« Cela pourrait être un mariage intéressant »

Pour tenter de se relancer, Renato Sanches pourrait donc rejoindre Benfica, là où tout à commencer pour lui. D’ailleurs, il a notamment été révélé que le joueur du PSG pourrait être intégré à l’opération Joao Neves, désiré par le club de la capitale. Aux yeux de Jorge Maciel, Renato Sanches aurait d’ailleurs tout intérêt à aller au Benfica, comme il l’a expliqué, rapporté par A Bola : « Compte tenu de la réalité de chacun, cela pourrait être un mariage intéressant. Avoir la possibilité de jouer la Ligue des Champions est un niveau qui ne signifie pas une régression comme ce qui s'est passé lorsqu'il est allé à la Roma. Revenir à Benfica sera pour lui confortable, revenir dans une ville qu'il connaît, dans un club qu'il aime ».

« Il faut avant tout profiter du football »

« Dans les conversations que nous avons eues, non seulement quand nous étions à Lille mais aussi après, je lui ai dit : « si tu es heureux tu feras plaisir aux autres ». Renato n'a pas besoin de relancer sa carrière, il parlait de « devoir prouver » aux autres, mais il n'a rien à prouver. Il faut avant tout profiter du football », a-t-il ajouté sur Renato Sanches.