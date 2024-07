Mercato : Le PSG fonce sur une «future star»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG a des vues sur Nico Williams, l'une des révélations du dernier championnat d'Europe. A en croire la presse espagnole, le club de la capitale pourrait passer à l'offensive dans ce dossier estimé à 58M€. Une piste également suivie par le FC Barcelone, qui semble avoir une longueur d'avance sur son principal concurrent.

L’Euro a certainement donné des idées à Luis Enrique. Le technicien espagnol du PSG connaît bien les joueurs qui ont composé cette Roja en Allemagne et aurait fait savoir à ses dirigeants qu’il aimerait mettre la main sur Nico Williams, la jeune pépite de l’Athletic Club Bilbao, destinée à rejoindre un club huppé cet été.

Nico Williams va devoir faire un choix

Présenté comme la «future star» du football espagnol par le quotidien Marca, Nico Williams va devoir trancher, alors que le FC Barcelone s’est manifesté dans ce dossier. Pour recruter le jeune petit frère d’Inaki Williams, le PSG et le Barça vont devoir mettre le prix.

Le prix est fixé

Selon les informations divulguées par les médias espagnols, il faudra débourser près de 58M€ pour attirer Nico Williams. Le FC Barcelone semblait avoir pris les devants, mais l’affaire tarde à être réglée. « Ce que j'ai appris dans ce travail, c'est que Nico n'est pas un joueur du Barça et que je n'ai rien à dire à ce sujet. Il joue pour un autre club et je me concentre sur mon équipe. Je ne peux rien ajouter de plus » a confié Hansi Flick, le coach de la formation blaugrana. Et c’est le PSG qui pourrait bien en profiter.