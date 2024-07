Mercato : Le PSG est menacé pour le transfert d’un phénomène

Alexis Brunet

Depuis quelque temps, le PSG cherche à miser sur des jeunes joueurs français. Cela a notamment été une réussite avec Bradley Barcola, qui est devenu l’un des hommes de base de Luis Enrique. Cet été, les dirigeants parisiens souhaitent boucler un nouveau coup dans ce style, puisqu’ils apprécient particulièrement Désiré Doué. Mais le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen sont également intéressés par le Rennais et ils ont déjà entrepris des démarches.

L’été dernier, le PSG décidait de miser environ 50M€ sur Bradley Barcola. À cette époque, de nombreux observateurs affirmaient alors que le club de la capitale avait surpayé le Français, qui n’avait pas encore prouvé grand-chose avec l’OL. Mais finalement, un an plus tard, le coup semble réussi pour le jeune attaquant et Paris. En effet, le joueur de 21 ans est devenu un des hommes de base de l’équipe de Luis Enrique, ce qui lui a même permis d’être repéré par Didier Deschamps et d’être par la suite appelé pour l’Euro 2024 en Allemagne.

Désiré Doué pourrait rejoindre le PSG

Face au succès de l’opération Bradley Barcola, le PSG serait intéressé à l’idée de miser une nouvelle fois sur un crack de Ligue 1. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le club de la capitale apprécie le profil de Désiré Doué, qui a réussi de belles choses la saison dernière avec le Stade Rennais. Problème, les dirigeants parisiens ne sont pas les seuls à avoir un œil sur le milieu offensif.

Deux clubs allemands accélèrent pour Doué