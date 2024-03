Mercato : Le PSG doublé par le Real Madrid, transfert imminent ?

Benjamin Labrousse

Attentif au marché des jeunes talents, le PSG aurait jeté son dévolu sur Franco Mastantuono. Doté d’une clause libératoire de 45M€, l’ailier de 16 ans est également convoité par le Real Madrid, qui pourrait même tenir la corde dans ce dossier. De plus, un détail pourrait rendre cette opération imminente pour le crack de River Plate. Explication.

Ce n’est plus un secret, le PSG souhaite désormais s’appuyer sur la jeunesse. Le club parisien n’hésite plus à recruter de jeunes talents dotés de fort potentiel. Une volonté qui s’est notamment illustrée lors des deux dernières périodes de mercato. Cela devrait se poursuivre dans les prochaines années, tandis que Paris aurait un crack argentin dans le viseur.

Mercato : Après Mbappé, le Real Madrid va encore plomber le PSG ! https://t.co/6tCrMi8BZV pic.twitter.com/DjjqerQBGE — le10sport (@le10sport) March 25, 2024

Le PSG, Manchester City et le Real Madrid sur les traces de ce crack argentin

En effet, à seulement 16 ans, Franco Mastantuono est considéré comme le nouveau grand talent du football albiceleste . S’il n’a pas encore disputé une saison entière à River Plate, l’ailier né en 2007 se trouve d’ores et déjà dans le viseur de plusieurs cadors. Si selon TNT Sports , le PSG et Manchester City sont dans le coup, c’est également le cas du Real Madrid. Dernièrement, Relevo a confirmé que les Merengue suivaient avec grand intérêt Franco Mastantuono, et que les envies du Real Madrid de le recruter étaient bien fondées...

Mastantuono vers l’Europe dès cet été ?