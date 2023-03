Mercato : Le PSG doublé, le Real Madrid prépare un coup à 1 milliard d’euros

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il s’est imposé comme un élément fort de l’effectif, et l’un des chouchous du Santiago Bernabéu, Eduardo Camavinga serait en discussion avec le Real Madrid pour un nouveau contrat, lui permettant de revoir à la hausse son salaire. Sa clause libératoire, actuellement fixée à 700M€, pourrait également connaître une augmentation majeure.

À l’été 2021, Eduardo Camavinga avait l’embarras pour son avenir après s’être révélé sous le maillot du Stade Rennais. Une éclosion qui n’a pas échappé au PSG, s’intéressant de près au milieu de terrain. Ce dernier a finalement privilégié l’étranger et le Real Madrid pour la suite de sa carrière. « Honnêtement, le premier facteur n'est pas l'argent, c'est le plaisir de réaliser un rêve que j'ai depuis que je suis enfant. Quand j'ai su que je pouvais signer à Madrid, je n'y ai pas pensé. Le premier facteur pour moi était le plaisir de réaliser le rêve de jouer pour le Real Madrid, de jouer avec des footballeurs qui vont m'apprendre beaucoup de choses », savourait le joueur au moment de son arrivée.

Camavinga s’est imposé au Real Madrid

Depuis, Eduardo Camavinga a confirmé tous les espoirs placés en lui, le joueur aujourd’hui âgé de 20 ans enchaînant les matches, dans l’entrejeu ou bien sur le flanc gauche de la défense. Malgré son contrat jusqu’en juin 2027, le Real Madrid entend rapidement sécuriser son avenir.

Un nouveau contrat, et une clause d’un milliard d’euros ?