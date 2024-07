Mercato : Le PSG dégaine une offre de 110M€ et se fait recaler

Jean de Teyssière

Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Le PSG a bien tenté le coup Khvicha Kvaratskhelia, mais s'est heurté à chaque reprise aux refus des dirigeants du SSC Naples. Le club italien sait bien que son joueur présente un profil rare et il devrait même prolonger son contrat. Le PSG avait pourtant formulé une offre de 110M€...

Le PSG doit faire face au départ de Kylian Mbappé. Difficile, en Europe, de trouver un joueur capable de marquer plus de 40 buts par saison. Pour autant, le club de la capitale avait parié sur un attaquant géorgien qui a déjà fait ses preuves. Mais ce dossier semble désormais se trouver dans une impasse.

Khvicha Kvaratskhelia va prolonger à Naples ?

D'après les informations du média italien TMW , le SSC Naples et Khvicha Kvaratskhelia sont proches de trouver un accord pour une prolongation de contrat de deux ans. Le Géorgien touchera 5M€ par an, contre 1,8M€ actuellement. Il sera lié en 2029 et aucune clause libératoire ne devrait être incluse dans ce nouveau contrat...

Mercato : Le PSG dégaine un contrat en or, c’est un échec annoncé https://t.co/tOx7H65WIQ pic.twitter.com/6hgjn69pr6 — le10sport (@le10sport) July 6, 2024

Le PSG avait formulé une offre de 110M€