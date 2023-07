Mercato : Le PSG confirme sa prochaine vente

Arnaud De Kanel

Placé sur la liste des indésirables l'été dernier par Luis Campos et Christophe Galtier, Mauro Icardi s'est relancé du côté de Galatasaray. Très vite rentré dans le coeur des supporters stambouliotes, l'attaquant argentin a également conquis les dirigeants. Son transfert définitif ne serait plus qu'une question d'heures.

Prêté par l'Inter Milan puis acheté définitivement un an plus tard, en 2020, pour 50M€, Mauro Icardi n'a pas été en mesure d'enchainer et de faire oublier Edinson Cavani au PSG. L'attaquant argentin a énormément fait parler de lui depuis son arrivée dans la capitale et souvent en négatif. Il s'apprête à quitter le PSG pour poursuivre sa carrière en Turquie.

Le PSG tout proche de transférer un pote de Messi ? https://t.co/Ibz3hLZtKJ pic.twitter.com/k5gA62CJt2 — le10sport (@le10sport) July 9, 2023

Icardi file à Galatasaray

Le PSG est en passe de se séparer d'un poids. Longtemps intransférable en raison de son salaire extrêmement élevé, Mauro Icardi devrait s'engager avec Galatasaray contre 10M€ selon L'Equipe . Les derniers détails sont en cours de finalisation pour l'homme aux 23 buts et 8 passes décisives en 26 matches cette saison avec le club stambouliote.

Le PSG confirme

Une information confirmée par le PSG. En effet, Fabrizio Romano indique que des sources au sein du club de la capitale lui ont annoncé que le transfert était en train de se concrétiser. Le journaliste italien précise que Mauro Icardi aurait déjà trouvé un accord contractuel avec Galatasaray.