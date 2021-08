Foot - Mercato - PSG

Mercato : Le PSG a eu très chaud pour Lionel Messi !

Publié le 10 août 2021 à 22h10 par La rédaction

Si tout a semblé très simple pour le PSG, deux autres clubs avaient aussi l’intention de faire venir Lionel Messi.

Après plusieurs jours de négociations depuis l’annonce de son départ du FC Barcelone, Lionel Messi s’apprête à devenir officiellement un joueur du PSG dans les heures à venir. La star argentine est arrivée dans la capitale, a passé sa visite médiale et devrait parapher son contrat de deux saisons + une en option. Mais si tout s’est passé relativement vite, le PSG a tout de même dû faire face à une concurrence d’autres clubs pour obtenir la signature de La Pulga .

« Le PSG a été le plus fort »