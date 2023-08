Mercato : Le PSG attend le feu vert de Verratti !

Thomas Bourseau

Marco Verratti est sur le départ. Et comme le10sport.com vous l’a révélé en début de semaine, cela ne serait plus qu’une question de temps pour que le Petit Hibou suive Neymar en Arabie saoudite. Et le PSG lui a donné sa bénédiction, en atteste le choix de Luis Enrique de ne pas l’inclure dans le groupe pour le déplacement à Toulouse.

Marco Verratti pourrait être l’ultime star de la saison dernière à quitter le PSG cet été. Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Neymar ont tous plié bagage à l’intersaison. le10sport.com vous a confié le lundi 14 août dernier que Verratti est proche d’un départ et que le président Nasser Al-Khelaïfi le considérait déjà comme étant acté.

Verratti écarté du groupe

Comme Neymar, ce qui avait précédé son transfert à Al-Hilal mardi, Marco Verratti n’avait pas été inclus au groupe de Luis Enrique pour la réception de Lorient la semaine dernière (0-0). Et pour le déplacement du PSG à Toulouse samedi, li ne faudra pas non plus compter sur Marco Verratti.

Mbappé reste au PSG, il lâche une prédiction https://t.co/fIx9ISlWBl pic.twitter.com/DGuOrOukob — le10sport (@le10sport) August 18, 2023

Le PSG laisse Verratti se concentrer sur son avenir avant de trancher