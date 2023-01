Mercato : Le PSG annonce un transfert, une vieille connaissance est impactée

Amadou Diawara

Ce mardi, le PSG et Wolverhampton ont annoncé le transfert de Pablo Sarabia. Une nouvelle qui ne fait pas du tout les affaires de Gonçalo Guedes, ancien pensionnaire du club parisien. En effet, ce dernier pourrait être sacrifié par les Wolves et migrer vers Benfica à cause de Pablo Sarabia.

Barré par la concurrence de Lionel Messi, Kylian Mbappé et de Neymar, Pablo Sarabia n'a eu que quelques minutes de jeu à se mettre sous la dent depuis le début de la saison. Déterminé à jouer davantage, l'attaquant espagnol du PSG s'est trouvé un nouveau club.

El Wolverhampton tiene una oferta del Benfica por Gonçalo Guedes. Los clubes están hablando, llegaría cedido. Los Wolves siguen atentos a Felipe, del Atlético. No es una prioridad para el club inglés pero el asunto no está acabado. El Everton, en la carrera. @relevo — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 19, 2023

Pablo Sarabia arrive à Wolverhampton

Ce mardi, le PSG a annoncé le départ de Pablo Sarabia, qui est transféré du côté de Wolverhampton. Et l'international espagnol pourrait provoquer le départ d'un autre ancien attaquant parisien chez les Wolves : Gonçalo Guedes.

Gonçalo Guedes poussé la sortie par Pablo Sarabia