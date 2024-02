Mercato : Le PSG a trouvé le «joueur idéal» pour oublier Mbappé

Pierrick Levallet

Avec Kylian Mbappé qui pourrait partir à l'issue de la saison, le PSG commencerait à scruter le marché à la recherche de son remplaçant. Le nom de Rafael Leao est revenu plusieurs fois ces derniers jours. Si Le10Sport.com vous a révélé que les dirigeants parisiens ne l'avaient pas dans leurs plans, le Portugais serait quand même vu depuis l'étranger comme le joueur idéal pour remplacer Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé pourrait bien ne plus être un joueur du PSG à l’issue de la saison. Son contrat expire en juin prochain et pour le moment, personne ne sait vraiment ce qu’il réserve pour son avenir. Le PSG cherche à le prolonger et travaille sur ce dossier depuis plusieurs mois maintenant. Mais Nasser Al-Khelaïfi assurerait malgré tout ses arrières sur le mercato.

Le PSG prépare la succession de Mbappé

Ainsi, Téléfoot a révélé il y a quelques jours que le PSG pensait à Rafael Leão. Si Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que le joueur n’était pas dans les plans du club de la capitale, la rumeur prend tout de même de l’ampleur sur le mercato. À l’étranger, l’attaquant de l’AC Milan serait vu comme le parfait remplaçant de Kylian Mbappé.

Leão, digne héritier de Mbappé au PSG ?