Mercato : Le PSG a fait deux grandes promesses à Mbappé

Il reste un an de contrat à Kylian Mbappé et du côté du Päris Saint-Germain, on va tout faire pour le convaincre de prolonger une nouvelle fois. Cela passera sans aucun doute par le mercato estival, avec Luis Campos qui aurait l’intention de construire un collectif solide autour de la star française, avec notamment deux objectifs clairs.

Le 10 juin prochain le mercato estival 2023 ouvrira ses portes et une période charnière se présentera pour le PSG. Après l’énième désillusion en Ligue des Champions et surtout les derniers mois très agités, le club de la capitale planifierait des nouveaux changement et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’à part Kylian Mbappé personne ne semble être à l’abri.

Kylian Mbappé s’attend à un gros mercato

La star française a récemment rassuré le PSG, expliquant lors des trophées UNFP qu’il sera toujours au club la saison prochaine. Il a toutefois également laissé entendre que cette saison pourrait être la dernière, confirmant donc que son contrat se terminera bel et bien en juin 2024 et non en 2025, comme annoncé initialement par son club. Ainsi, Luis Campos semble déjà être au travail pour lui montrer que le projet parisien peut être le meilleur pour assouvir ses ambitions, avec un mercato titanesque qui se prépare.

Le PSG veut un 9 et un nouvel entraineur