Mercato : Le prochain transfert du PSG est relancé par cette annonce !

Le PSG tiendrait-il déjà sa première recrue du mercato hivernal ? Aux dernières nouvelles, le transfert de Gabriel Moscardo serait bien engagé. Le milieu de terrain de 18 ans pourrait débarquer du Brésil, du Corinthians, contre 25M€. Mais voilà que les derniers propos du président de Moscardo viennent quelque peu relancer cette opération...

Avec les blessures de Warren Zaïre-Emery et Fabian Ruiz, le PSG a plus que jamais besoin de recruter au milieu de terrain. Ça tombe bien, Gabriel Moscardo pourrait débarquer en provenance du Brésil. Aujourd'hui au Corinthians, le joueur de 18 ans est annoncé très proche d'un transfert au PSG. Mais encore faut-il parvenir à un accord avec le club basé à Sao Paulo.

PSG : Luis Enrique donne le feu vert pour le prochain transfert https://t.co/0XtEpzudgC pic.twitter.com/A45FHDNA2r — le10sport (@le10sport) December 5, 2023

« Je ne vends pas »

Dans une interview pour Rádio Bandeirantes , le président de Corinthians a annoncé la couleur pour le transfert de Gabriel Moscardo. Augusto Melo a alors été très clair : « Je ne vends pas. Il va encore mûrir pour que nous puissions le vendre trois ou quatre fois ce qu'il vaut. Nous devons recommencer à bien vendre sur le marché ».

« Il vaut au moins 40 millions d'euros »