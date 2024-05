Mercato : Le père de Mbappé l’a offert à un club de Ligue 1 !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a connu l’AS Monaco et le PSG en France. Et alors qu’il est sur le point de rejoindre le Real Madrid, Mbappé aurait pu signer au Stade Malherbe de Caen pendant sa formation. Le recruteur David Lasry a fait des révélations, la relégation de Caen a tout fait capoter.

Pendant sa jeunesse, lorsqu’il évoluait à l’INF Clairefontaine de 2011 à 2013, Kylian Mbappé attisait de vives convoitises. En décembre 2012, le capitaine de l’équipe de France avait fait une visite du centre d’entraînement du Real Madrid et quelques tests. Néanmoins, le clan Mbappé souhaitait que le jeune Kylian poursuive sa formation en France et ce, bien qu’Arsenal et Manchester United étaient sur les rangs.

Le recruteur de Caen fait des révélations sur Mbappé

Au final, Kylian Mbappé a rejoint l’AS Monaco en 2013. Cependant, un tout autre club aurait pu rafler la mise dans cette opération. David Lasry, recruteur du Stade Malherbe de Caen, a affirmé à la BBC dans le cadre du documentaire Sporting Giants : Kylian Mbappé, avoir été « émerveillé » par le talent de la jeune pépite à l’époque en affirmant au club normand que Mbappé était « un futur prétendant au Ballon d’or ».

Wilfrid Mbappé avait dit oui à Caen, mais le club est descendu en Ligue 2