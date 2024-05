Guerre politique à l’OM, Longoria boucle un gros départ !

Thomas Bourseau

Stéphane Tessier vivrait ses dernières semaines à l’Olympique de Marseille. Le directeur général de l’OM se serait incliné face à Pablo Longoria lors des querelles politiques internes au club dernièrement. Ce qui aurait scellé son sort alors que de toute façon, le propriétaire Frank McCourt ne l’aurait jamais réellement apprécié selon le journaliste Mathieu Grégoire.

Pablo Longoria est président de l’OM depuis sa promotion en février 2021 au moment où il était directeur sportif du club phocéen. Depuis, les dirigeants se succèdent et certains quittent le navire comme ce fut le cas de Javier Ribalta et de David Friio récemment. Mais le président tient bon et dispose toujours de la confiance de Frank McCourt comme son entourage l’affirmait à RMC Sport ces dernières semaines.

«Tessier va sauter»

Qu’en est-il de Stéphane Tessier ? Promu directeur général de l’OM cette saison, le dirigeant français ne devrait pas passer l’été à Marseille. Le journaliste de L’Équipe Mathieu Grégoire faisait d’ailleurs le constat suivant sur le plateau de Football Club Marseille en fin de semaine dernière. « Le clan McCourt n’a jamais apprécié Stéphane Tessier (…) Tessier va sauter. Il faut savoir que Frank McCourt a une bonne relation avec Pablo Longoria. Longoria sait très bien comment entrer dans la tête de McCourt. Ce qui aurait pu arriver, c’est que Longoria saute aussi mais à condition que McCourt ait un plan B. Or, ils n’ont pas de plan de secours ».

Longoria gagne la bataille interne, Tessier sur le départ !