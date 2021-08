Foot - Mercato - AS Roma

Mercato : Le nouveau club de Florenzi enfin connu ?

Publié le 9 août 2021 à 18h21 par La rédaction mis à jour le 9 août 2021 à 18h23

Après un prêt mitigé au Paris Saint-Germain, Alessandro Florenzi a retrouvé l’AS Roma cet été.