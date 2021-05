Foot - Mercato

Mercato : Le message de Diego Simeone sur son avenir à l'Atlético !

Publié le 8 mai 2021 à 19h20 par La rédaction mis à jour le 8 mai 2021 à 19h32

A l'issue du match entre l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone, Diego Simeone a été interrogé sur son avenir au sein du club madrilène.