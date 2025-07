Mercato : Le malaise au Real Madrid après avoir battu le PSG !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La saison prochaine, Franco Mastantuono portera le maillot du Real Madrid. Le crack argentin a quitté River Plate pour rejoindre la Casa Blanca, après avoir été tout proche de signer au PSG. Les Madrilènes ont donc finalement raflé la mise pour Mastantuono, mais voilà que ce transfert aurait déclenché un certain malaise en interne.

A 17 ans, Franco Mastantuono est le nouveau joyau du football argentin. Un crack qu’on s’arrachait sur le marché des transferts. Le PSG touchait d’ailleurs au but, étant prêt à payer les 45M€ de sa clause libératoire à River Plate. Mais à la dernière minute, le Real Madrid a réagi et ce sont les Merengue qui ont raflé la mise, chipant au nez et à la barbe du PSG la signature de Mastantuono.