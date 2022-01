Foot - Mercato - LOSC

Mercato : Le LOSC justifie un choix fort avec Hatem Ben Arfa !

Publié le 19 janvier 2022 à 22h10 par T.M.

Ce mercredi, Hatem Ben Arfa s’est engagé avec le LOSC, paraphant un contrat de 6 mois. Une durée d’engagement justifiée par Olivier Létang.

C’était attendu depuis plusieurs jours maintenant, le LOSC l’a officialisé. Yusuf Yazici s’est envolé pour la Russie et c’est donc Hatem Ben Arfa qui est venu pallier ce départ au sein de l’effectif de Jocelyn Gourvennec. Après avoir passé la première partie de saison sans club, l’international français va pouvoir retrouver les joies de la compétition et aider donc les Dogues. Ce mercredi, Ben Arfa a ainsi signé un contrat de 6 mois seulement avec le LOSC. Mais pourquoi une durée si courte ?

« Les choses ont été claires »